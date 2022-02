„Rechtssichere Lösung gefunden“ : Bis zum KfW-Förderstopp eingegangene Anträge sollen doch noch geprüft werden

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will nun doch noch alle KfW-Förderanträge genehmigen lassen, die förderfähig und bis zum überraschend verkündeten Förderstopp der Bundesregierung eingegangen sind. Die Regierung wolle die Gebäudeförderung neu aufstellen, heißt es.

Nach dem in der vergangenen Woche überraschend verkündeten KfW-Förderstopp bei energieeffizienteren Gebäuden hat die Bundesregierung nun angekündigt, dass die bis dahin eingegangenen Anträge doch bearbeitet werden sollen. Wie Wirtschafts-, Bau und Finanzministerium am Dienstag gemeinsam mitteilten, sollen alle Altanträge, die bis zum Antragsstopp am 24. Januar eingegangen sind, genehmigt werden, sofern sie förderfähig sind. Dabei handelt es sich um rund 24.000 Anträge.