Kevin Kühnert tritt als Juso-Chef ab : „Ich habe überhaupt nicht vor, zahm zu werden"

SPD-Vize-Chef Kevin Kühnert will 2021 in den Bundestag einziehen und bereits im November seinen Posten als Juso-Chef aufgeben. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Der stellvertretende SPD-Chef Kevin Kühnert will im November als Juso-Chef abtreten und strebt 2021 ein Bundestagsmandat an. Seine Partei hat der 31-Jährige in den vergangenen Jahren stark geprägt .