Bewerberduo für SPD-Spitze : Jusos unterstützen Esken/Walter-Borjans

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bei der Regionalkonferenz in Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Im Rennen um den SPD-Vorstand haben die Kandidaten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans starke Unterstützung bekommen. Die Jusos wollen dem Duo ihre Stimme geben. Das hat der Bundesvorstand „nach ausführlicher Diskussion“ einstimmig beschlossen.

Das erklärte der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, Kevin Kühnert, am Donnerstag. „Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans trauen wir aufgrund ihrer bisherigen politischen Arbeit in besonderer Weise zu, unsere Erwartungen zu erfüllen“, unterstrich Kühnert. Mit ihrem Plädoyer für eine gerechtere Verteilungspolitik wollten die Bundestagsabgeordnete und der ehemalige NRW-Finanzminister einen handlungsfähigen und am Gemeinwohl orientierten Staat schaffen.