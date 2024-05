Übergriffe auf Politiker Wie Kevin Kühnert in Jena gegen Einschüchterungen kämpft

Auf dem Podium halten Kühnert und Schleußner souverän die Reden, die von sozialdemokratischen Politikern erwartet werden. Es geht um bezahlbaren Wohnraum und sichere Löhne, ab und an verbunden mit einem kleinen Seitenhieb Richtung FDP. Doch auf die bedrohliche Kulisse im Hintergrund der Bühnen der derzeitigen Wahlkämpfe kommen sie immer wieder zurück. Kühnert sieht die Grundlage für die Verrohung und Gewalt in einer Verrohung des Umgangs mit politischen Kontrahenten, einer Dämonisierung des Wettbewerbers und demokratischer Institutionen. Sein Blick geht – im Bundesland der Höcke-AfD – nach rechts: „In erster Linie verantwortlich sind die, die über Jahre hinweg das Gift der Verrohung in unsere Gesellschaft gebracht haben“, ruft der Generalsekretär vom Podium. „Dagegen aufzustehen“, so Kühnert weiter, „ist die vornehmste Pflicht aller Demokratinnen und Demokraten.“ Er erhält den lautesten Applaus an diesem Tag.