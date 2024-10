Kevin Kühnert tritt zurück Eine menschliche Entscheidung, die Respekt verdient

Es ist eine menschliche Entscheidung, die Respekt verdient und geachtet werden muss. Zugleich hat Kühnerts Rücktritt natürlich erhebliche politische Auswirkungen. Die SPD verliert mit ihm auf absehbare Zeit bis zu seiner Genesung ein Ausnahmetalent in der ersten Reihe. Kühnert ist rhetorisch stark, analytisch extrem schnell, eine Allzweckwaffe für den Plenarsaal im Bundestag, für Auftritte auf Bühnen und in Talkshows. Nun muss die SPD in hoher Geschwindigkeit eine neue Person aufstellen, die Abteilung Attacke kann. Mit dem bevorstehenden Bundestagswahlkampf – der angesichts der kriselnden Ampel-Regierung jederzeit losgehen könnte – ist das keine einfache Aufgabe.