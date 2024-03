SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert „Die Unionspläne zum Bürgergeld sind frech“

Kühnert Weil der Abbau sozialer Sicherheit weder Wachstum schafft, noch die Lücken im Haushalt stopft. Schauen Sie auf die Zahlen. Herr Merz steht vor demselben Haushaltsloch, wie wir alle. Sagen wir 20 Milliarden Euro. Er will die Schuldenbremse nicht reformieren und auch keine Steuererhöhungen für Reiche. Die Union will aber zehn Milliarden Euro mehr für die Verteidigung, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie, die Agrardieselsubvention erhalten und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Reiche. Jetzt ist das Loch schon mehr als 40 Milliarden Euro groß. Wo soll dieses Geld herkommen? All das geht nur, wenn er massiv in den Kern des Sozialstaats eingreifen, etwa bei der Rente. Das wäre der größte Sozialabbau der Geschichte.