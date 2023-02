Nachfolger von Johannes Winkel Kevin Gniosdorz neuer Chef der Jungen Union NRW

Neuss · Die rund 250 Delegierten wählten den 31-jährigen Ostwestfalen am Samstag beim NRW-Tag der Jugendorganisation in Neuss, wie die JU mitteilte. Was man dazu nun wissen muss.

11.02.2023, 20:51 Uhr

Hendrik Wüst (CDU, r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und der im November 2022 zum Bundesvorsitzenden gewählte Johannes Winkel (l) gratulieren dem neugewählten Vorsitzenden der Jungen Union (JU) Nordrhein-Westfalen, Kevin Gniosdorz, beim 59. NRW-Tag der Jungen Union. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Kevin Gniosdorz ist der neue Vorsitzende der Jungen Union Nordrhein-Westfalen. Der bisherige Landesvorsitzende Johannes Winkel hatte nicht erneut kandidiert. Er war im November zum Bundesvorsitzenden der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU gewählt worden. Gniosdorz lebt in Bad Wünnenberg (Kreis Paderborn). Er ist seit 2019 Vorsitzender des Bezirksverbands Ostwestfalen-Lippe und ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Paderborn.

(aku/dpa)