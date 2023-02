Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Keine neuen Ermittlungen zu Feuertod von Oury Jalloh

Polizei und Staatsanwaltschaft müssen keine neuen Ermittlungen zum Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle aufnehmen. Die Einstellung der Ermittlungen verstieß nicht gegen das Grundgesetz, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss entschied. Jalloh war am 7. Januar 2005 verbrannt in einer Zelle des Polizeireviers Dessau gefunden worden - Angehörige bezweifeln, dass er seine Matratze selbst angezündet haben soll. (Az: 2 BvR 378/20)