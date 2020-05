Kommentar : Schlechtes Vorbild

Berlin Kein Land der Welt, auch Deutschland nicht, kann bis zum Corona-Impfstoff im Shutdown bleiben. Das hält die Wirtschaft nicht aus, die Politik nicht und die Bevölkerung auch nicht. Jetzt ist die Zeit der Eigenverantwortung für jeden Einzelnen gekommen. Dafür müssten Bund und Länder den Bürger aber Sicherheit geben. Ihre Kakophonie gehört nicht dazu.

Nun überschlagen sich die Beschlüsse der Landesregierungen von Baden-Württemberg bis Sachsen, wer was wann öffnet. Ein Überblick, was wo gilt und warum, fällt schwer. Und es macht sich ein trügerisches Gefühl breit, die Rückkehr zur Normalität sei nahe. Diesen Geist werden die Ministerpräsidenten schwer wieder in die Flasche bekommen, wenn eine zweite Infektionswelle noch einmal Shutdown-Maßnahmen erfordern sollte, um das Gesundheitssystem weiter stabil zu halten.

Aber angenommen, die Ministerpräsidenten und Landkreise gehen in dieser Phase der ersten Welle von nun an autark vor, der Erfolg der Krisenbewältigung hängt ohnehin davon ab, ob die Bürger in ihrer großen Mehrheit so klug und besonnen bleiben wie bisher – und wie das Virus tödlich bleibt. Kein Land der Welt, auch Deutschland nicht, kann bis zum Corona-Impfstoff im Shutdown bleiben. Das hält die Wirtschaft nicht aus, die Politik nicht und die Bevölkerung auch nicht. Die Zeit von Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen für die Allgemeinheit ist angebrochen. Die Grundlagen dafür sind gelegt. Die Pandemie ist nicht besiegt. Und nach Covid 19 kommt vielleicht Covid 20. Die neue Vorsicht muss so selbstverständlich werden wie früher das Händeschütteln.