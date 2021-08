Scharfe Kritik von Umweltverbänden : Keine Einigung in der Bundesregierung auf Moorschutzstrategie

Keine Einigung in der Bundesregierung auf Moorschutzstrategie

In Mecklenburg-Vorpommern bereiten Freiwillige des Bergwaldprojekts die Wiedervernässung von Moorflächen vor. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Moore gelten als wichtige CO2-Speicher. Die Bundesregierung hatte eigentlich angekündigt, deren Schutz zu fördern - daran ist sie vor der Bundestagswahl leider gescheitert.

Die Bundesregierung ist mit dem Vorhaben gescheitert, noch vor der Bundestagswahl eine Strategie zum besseren Schutz der Moore in Deutschland vorzulegen. Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium darüber eine Einigung zu erzielen, teilte das Umweltressort am Freitag mit. Das Landwirtschaftsministerium wies die Kritik zurück. Umweltverbände übten scharfe Kritik an der Bundesregierung wegen des Scheiterns der Moorschutzstrategie.