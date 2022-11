Diskussion um Maskenpflicht : Bund plant zunächst kein Masken-Aus in Bussen und Bahnen

Berlin Die Bundesregierung plant, die Maskenpflicht in Fernzügen beibehalten. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. Die Diskussion angestoßen hatte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der die Maskenpflicht im Nahverkehr aufheben möchte.

In der Bundesregierung gibt es bisher keine Überlegungen, die Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen aufzuheben. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums verneinte das am Montag in Berlin auf Nachfrage und verwies auf das geltende Infektionsschutzgesetz und die darin enthaltenen Vorgaben. Das Gesetz sei beschlossen und innerhalb der Regierungskoalition abgestimmt.