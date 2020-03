„Ich will da jetzt nicht persönlich werden“ : Sahra Wagenknecht vermisst Sex-Appeal auf der Regierungsbank im Bundestag

München In der neuen Ausgabe des „Playboy“ spricht Sahra Wagenknecht über den Zusammenhang von politischem Erfolg und gutem Aussehen. Außerdem kritisiert sie besonders in Debatten rechter und linker Parteien eine schwindende Toleranz.

Ungerechterweise spiele das Aussehen bei Frauen aber eine größere Rolle als bei Männern, sagte die 50-Jährige auf die Frage, ob äußerliche Attraktivität in der Politik hilfreich sei. Für die Kombination aus Macht und Attraktivität ist nach Ansicht von Wagenknecht die deutsche Spitzenpolitik allerdings kein gutes Beispiel. „Wenn man sich etwa das Personal anguckt, das aktuell in der Bundesregierung sitzt, ich will da jetzt nicht persönlich werden – aber ich zumindest habe auf der Regierungsbank noch keinen Sex-Appeal entdeckt.“

Wagenknecht kritisierte in dem Interview die schwindende Toleranz in Debatten rechter wie linker Parteien. Linke Parteien seien heute stark im großstädtischen, akademisch geprägten Milieu verankert, das verändere ihre Sicht. Am extremsten sei das bei den Grünen, die in erster Linie urbane Besserverdiener verträten, sagte die Linken-Politikerin.