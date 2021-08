Interview mit KBV-Chef Andreas Gassen zur Corona-Politik : „Die Untätigkeit von Ländern und Kommunen in den Schulen ist nicht mehr entschuldbar“

Berlin Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, ist dafür, dass Ungeimpfte künftig für einen Corona-Test bezahlen sollen. Sie von Veranstaltungen auszuschließen, hält er für zu weitgehend – das solle der Staat den privaten Veranstaltern überlassen. Ländern und Kommunen wirft er eklatante Versäumnisse in den Schulen vor.

Gassen Durch die Delta-Variante stecken sich die Menschen grundsätzlich derzeit schneller an, die Infektionszahlen werden in den nächsten Monaten weiter deutlich ansteigen. Aber anders als im letzten Jahr sind bereits heute rund 55 Prozent der gesamten Bevölkerung geimpft, bei den Risikogruppen ist die Impfquote viel höher. Deshalb wird es viel weniger schwere Verläufe und Todesfälle geben. Man kann sich zwar auch als Geimpfter anstecken, aber die Krankheit nimmt in der Regel nicht so einen schweren Verlauf.