Interview mit KBV-Chef Gassen über das Corona-Krisenmanagement : „Ich befürchte, dass wir die Menschen verlieren“

Andreas Gassen ist seit 2014 Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Seit 1996 arbeitet Gassen zudem als Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie in einer Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf. Foto: dpa/Britta Pedersen

Nach dem Astrazeneca-Impfstopp für Jüngere kritisiert Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), das Hin und Her der Politik im Corona-Krisenmanagement. Dennoch ist der Spitzenfunktionär überzeugt, dass das Impf-Versprechen noch eingehalten werden kann und jeder impfwillige Bundesbürger bis zum Ende des Sommers eine Erst-Impfung erhält.

Die Bundesregierung hat wegen möglicher seltener Nebenwirkungen die Verimpfung des Astrazeneca-Stoffs an unter 60-Jährige gestoppt. Verhagelt das nun den Impfstart der Hausärzte kommende Woche?

Gassen Nein. Und zwar deshalb nicht, weil der Impfstart in den Arztpraxen zunächst nur mit dem Impfstoff von Biontech und nicht mit Astrazeneca beginnen wird. Das war von vornherein so geplant. Allerdings wird dieser Start zunächst verhalten ausfallen, weil jeder Praxis anfangs nur sehr wenige Impfdosen zur Verfügung stehen. Grundsätzlich aber ist diese Entscheidung für die Impfkampagne der Bundesregierung insgesamt ein Rückschlag, weil sie das Impfen komplizierter macht.

Wie wirkt sich der Astrazeneca-Stopp für Jüngere auf die Impfkampagne aus?

Gassen Das ist alles den Bürgern nur noch schwer zu erklären: Zunächst hieß es, Astrazeneca solle nicht an Ältere über 65 Jahre verimpft werden, nun heißt es plötzlich, der Stoff komme nur noch für Ältere über 60 in Frage. Da schaut kein Mensch mehr durch. Durch dieses ständige Hin und Her ist die Verunsicherung in der Bevölkerung gewachsen, und das erschwert die Impfkampagne.

Sie würden sich selbst aber weiterhin mit Astrazeneca impfen?

Gassen Ich hätte da keine Bedenken. Die braucht auch kaum jemand zu haben. Astrazeneca ist bereits millionenfach in Großbritannien und auch bei uns verimpft worden, die Zahl der Komplikationen war sehr, sehr gering. Jeder unter 60 sollte aber vorher individuell abklären, ob er oder sie mit Astrazeneca ein erhöhtes Risiko eingehen würde. Möglicherweise gibt es ein erhöhtes Risiko vor allem für Frauen mittleren Alters, die die Anti-Baby-Pille einnehmen, oder für Raucher. Auch für die Arztpraxen wird die Empfehlung der Ständigen Impfkommission gelten, dass Astrazeneca nicht mehr an unter 60-Jährige verimpft wird – es sei denn, sie sind freiwillig dazu bereit.

Wer mit Astrazeneca kein Problem hat, kann den Impfstoff also auch in den Praxen bekommen?

Gassen Ja, das wird grundsätzlich später so sein. Allerdings wird der Astrazeneca-Impfstoff nach dieser Entscheidung wohl nun vorwiegend in den Impfzentren zum Einsatz kommen, während in den Praxen eher Biontech, und bald auch Johnson & Johnson eingesetzt werden.

Müssen die Arztpraxen ihre bisherigen Impf-Termine jetzt komplett umstellen?

Gassen Nein. Wir haben uns mit Bundesgesundheitsminister eng abgestimmt: Wir planen jetzt, kommende Woche mit der Verimpfung von Biontech zu beginnen. Wenn danach der Impfstoff in den nächsten Wochen in größeren Mengen geliefert wird, sollen die Praxen im Vorhinein verlässlich wissen, welche Menge sie jeweils erhalten. So können sie sehr präzise bestimmen, welche Patienten sie wann einbestellen. Bei Biontech gibt es die Altersbeschränkungen von Astrazeneca so nicht, auch Jüngere mit Grunderkrankungen können geimpft werden.

Spielt die Impfreihenfolge dann de facto schon keine Rolle mehr?

Gassen Man wird die Impfreihenfolge irgendwann sowieso aufgeben müssen, wenn wir in die Breite der Bevölkerung impfen wollen. Denn sehr bald werden wir Menschen impfen müssen, die weder alt noch krank sind. Das sind ja auch die Menschen, die zur Arbeit fahren und am ehesten noch Kontakte haben. Es ist ja eine Illusion zu meinen, man könne jeden Kontakt vermeiden. Das funktioniert ja erkennbar nicht. Die Impfung in der Breite ist der einzige Weg aus der Pandemie.

Lässt sich das Versprechen, bis Ende des kalendarischen Sommers jedem Bundesbürger das Angebot einer Erstimpfung zu machen, noch aufrecht erhalten?

Gassen Ja, ich glaube, das Versprechen des Impfangebots für jeden Bürger bis Ende des Sommers ist trotz des vorsorglichen Astrazeneca-Stopps noch haltbar. Biontech liefert bisher sehr zuverlässig und in immer größeren Mengen. Johnson & Johnson kommt demnächst hinzu, wenn auch in kleineren Mengen. Astrazeneca ist ja auch nicht vom Markt. Wenn die Impfzentren ihre Zahl von wöchentlich 2,2 Millionen Impfungen erreichen, die Arztpraxen jetzt starten und die Betriebsärzte helfen, dann glaube ich, dass wir das als gemeinschaftliche Anstrengung noch hinbekommen.

Sollten die Arztpraxen nach dem Astrazeneca-Stopp jetzt einen noch größeren Anteil der Biontech-Lieferungen bekommen?

Gassen Biontech spielt einfach die größte Rolle, das ist der mit Abstand am meisten zur Verfügung stehende Impfstoff im zweiten Quartal in einer Größenordnung von zwei Dritteln. Deshalb ist völlig klar: Wenn wir in den Arztpraxen ab sofort in steigenden Mengen impfen wollen, brauchen die niedergelassenen Ärzte vor allem Biontech. Astrazeneca kann zwar noch als Ergänzung helfen, wird aber künftig vor allem in den Impfzentren eingesetzt werden müssen.

Sollten die Impfzentren an Ostern geöffnet bleiben?

Gassen Wir können uns nicht leisten, an den Feiertagen nicht zu impfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Länder oder Kommunen gibt, die an den Feiertagen ihre Impfzentren schließen angesichts dieser Krisensituation, in der wir sind.

Viele Kommunen bewerben sich als Modellregionen für Öffnungen des Einzelhandels oder kultureller Einrichtungen. Passen die gerade ins Bild?

Gassen Sicher muss man mit dem Thema Lockerungen vorsichtig umgehen. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich nicht funktionieren können. Die Frisöre waren nicht die Infektionstreiber und ehrlicherweise wohl auch nicht die Gastronomie. Die Treiber sind private Kontakte und das Arbeitsumfeld. Es macht auch keinen Sinn, ständig drei Schritte vor und wieder zwei zurück zu gehen wie bei der Echternacher Springprozession. Die Menschen sind der Pandemie und vieler, mitunter wenig sinnvoller, Regeln müde. Wir müssen ihnen das Gefühl vermitteln, dass langsam auch ein wenig Normalität zurückkehrt. Dann sind sie auch eher bereit, sinnvolle, nachvollziehbare Beschränkungen einzuhalten.

Sie würden auch Ausgangssperren generell ablehnen?

Gassen Forscher sagen uns, dass man sich an der frischen Luft so gut wie gar nicht ansteckt. Die Idee hinter der Ausgangssperre ist ja zu verhindern, dass Menschen sich irgendwo draußen treffen. Dahinter steht ein merkwürdiges Menschenbild. Ich bin keiner, der die Menschen am liebsten mit elektronischen Fußfesseln zuhause einschließt. Ausgangssperren oder Reiseverbote sind nicht wirklich zielführend. Wir sollten diese harten Maßnahmen ganz schnell wieder wegpacken. Monatelang wurde in Deutschland auf diejenigen gehört, die den Lockdown als wirksames Mittel zur Pandemiebekämpfung propagiert haben, der Erfolg war leider begrenzt. Das ist nicht die Schuld der Menschen. Das Virus bleibt uns erhalten, das Mittel der Wahl ist die Impfung und nicht ein Lockdown als neuer Normalzustand.

Auch beim Homoffice scheinen nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu sein. Auch da sind Sie gegen härtere Vorschriften?

Gassen Homeoffice ist ohne Frage sinnvoll. Ich höre , dass ganz viele Behörden angeblich vergleichsweise weniger im Homeoffice sind als Privatunternehmen. Der Staat sollte als positives Beispiel vorangehen. Ich glaube, eine Selbstverpflichtung zum Homeoffice ist ausreichend.

Welches Bild gibt die Politik beim Corona-Krisenmanagement gerade ab?