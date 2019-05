Milliarden für Sozialbau gefordert : Kaum freie Wohnungen - und die Mieten steigen

Berlin Mieter mit wenig Geld haben es in vielen Städten immer schwerer. Bau- und Mietervertreter fordern mehr Staatsgeld für Wohnungen. Doch das ist nicht überall sinnvoll.

Bund und Länder sollten aus Sicht der Baugewerkschaft IG BAU deutlich mehr Geld für neue Sozialwohnungen ausgeben. „Mindestens sechs Milliarden Euro sind für den sozialen Wohnungsbau pro Jahr dringend notwendig“, teilte der Vorsitzende Robert Feiger der Deutschen Presse-Agentur mit. Es werde nur ein Drittel des tatsächlichen Bedarfs gebaut, ergab eine Studie, die die Gewerkschaft mit mehreren Verbänden beim „Wohnungsbautag“ an diesem Donnerstag in Berlin präsentieren will. Ein Bevölkerungsforscher warnte indes davor, Wohnungen an der falschen Stelle zu bauen.