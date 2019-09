Schlappe für Özdemir : Göring-Eckardt und Hofreiter bleiben Grünen-Fraktionschefs im Bundestag

Berlin Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter können aufatmen: Sie dürfen weiterhin an der Spitze der Grünen im Bundestag stehen. Kirsten Kappert-Gonther und Ex-Parteichef Cem Özdemir waren gegen das Duo angetreten.

Katrin Göring-Eckardt ist erneut zur Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag gewählt worden. Die 53-Jährige setzte sich am Dienstag in Berlin gegen Herausforderin Kirsten Kappert-Gonther mit 61,19 Prozent der Stimmen durch. Sie kam auf 41 Stimmen, Kappert-Gonther auf 19. Wenig später bestätigte die Fraktion auch Anton Hofreiter im Amt. Auf ihn entfielen 39 Stimmen, Özdemir erhielt 27. Ein Platz in der Doppelspitze ist für eine Frau reserviert.