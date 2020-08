Keine Kandidatur : Katja Kipping gibt Vorsitz bei der Linken ab

Katja Kipping, Parteivorsitzende der Partei Die Linke, spricht beim Start der Sommertour durch Sachsen am 25. August in Chemnitz. Foto: dpa/Robert Michael

Berlin Auf dem Erfurter Parteitag der Linken im November wird Katja Kipping nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Welches Amt sie in Zukunft anstreben will, ist zunächst noch offen.

Wie die Bundesgeschäftsstelle, das Berliner Karl-Liebknecht-Haus, am Freitag bestätigte, will Kipping Ende Oktober nicht erneut als Vorsitzende kandidieren. Ihre Entscheidung habe sie in einem Schreiben an die Parteigremien mitgeteilt, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Rückzug der Parteichefin berichtet.

"Heute mache ich transparent, dass ich bis zum Parteitag voll Leidenschaft als Parteivorsitzende tätig bin, doch in Erfurt nicht erneut als Parteivorsitzende kandidiere", zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland vorab aus einer Erklärung Kippings an die Partei. Sie wolle künftig "verstärkt in der Gesellschaft Brücken bauen für einen sozial-ökologischen Aufbruch, für neue linke Mehrheiten". In welcher Position Kipping dies erreichen wolle, habe sie offengelassen. Die 42-Jährige steht seit 2012 gemeinsam mit Bernd Riexinger an der Spitze der Linkspartei.