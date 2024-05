Bedrängt und eingeschüchtert Demonstranten hindern Bundestagsvize Göring-Eckardt an Abreise

Demonstranten haben das Auto von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) bedrängt und an der Abfahrt gehindert. Über den Zwischenfall nach einer Partei-Veranstaltung in Lunow-Stolzenhagen im Oderbruch in Brandenburg liegt ein Polizeibericht vor, zudem berichtete die „Bild“-Zeitung (Online) unter Berufung auf Göring-Eckardts Büro sowie die „Märkische Oderzeitung“ unter Berufung auf die Polizei. Im Umfeld der Veranstaltung sei es am vergangenen Samstag zu einer Gegendemonstration und Störungsversuchen gekommen. Vor dem Veranstaltungssaal hätten sich schätzungsweise 40 bis 50 Demonstranten versammelt, teilte ihr Büro der „Bild“ mit.