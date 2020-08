Bundesgesundheitsminister : Spahn will Karneval wegen Corona bundesweit ausfallen lassen

Exklusiv Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn hat persönliche Erfahrungen mit dem Karneval. Trotzdem hat er schlechte Nachrichten für alle Freunde von Karneval, Fasching, Fastnacht und Mummenschanz.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags am Dienstag dafür ausgesprochen, den Karneval in der Saison 2020/2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen. Dies erfuhr unsere Redaktion auf Nachfrage aus Teilnehmerkreisen der Schaltkonferenz. Demnach sagte Spahn: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“