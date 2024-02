André Hahn Karlsruhe weist Eilantrag von Linkem zur Geheimdienstkontrolle ab

Der Linken-Bundestagsabgeordnete André Hahn ist mit einem Eilantrag gegen seinen Ausschluss aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium zur Überwachung der Geheimdienste gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht entschied gegen den Erlass einer einstweiligen Anordnung, wie es am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Hahn zeigte sich überrascht, betonte aber, die Entscheidung in der Hauptsache sein noch nicht gefallen. (Aktenzeichen 2 BvE 1/24)