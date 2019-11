Urteil : Karlsruhe verbietet harte Hartz-IV-Sanktionen

Berlin Leistungskürzungen für Langzeitarbeitslose von mehr als 30 Prozent sind grundgesetzwidrig, urteilt das Bundesverfassungsgericht.

Wer ein Jobangebot oder eine Fördermaßnahme ausschlägt, muss seit der Hartz-IV-Einführung 2005 befürchten, dass ihm 30 Prozent des so genannten Regelsatzes vorübergehend gestrichen wird. Fällt jemand innerhalb eines Jahres mehrfach negativ auf, kann er 60 Prozent oder sogar 100 Prozent sowie auch die Zuschüsse für Unterkunft und Heizung verlieren. Jede Sanktion gilt für drei Monate. Das Verfassungsgericht gab nun aber vor, dass die Sanktion in dem Moment enden muss, in dem der Betroffene wieder seine Mitwirkung signalisiert.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte noch für Dienstag Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) und den Ländern über unmittelbare Konsequenzen an. In der ARD sagte Heil: „Mein Ziel ist, dass wir dieses System grundlegend verändern.“ Auch die besonders harten Regeln für unter 25-Jährige müssten abgeschafft werden. Juso-Chef Kevin Kühnert kündigte an, die Jusos würden auf dem SPD-Parteitag Anfang Dezember die komplette Abschaffung aller Hartz-IV-Sanktionen fordern. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sah in dem Urteil eine Bestätigung für das Sozialstaatskonzept ihrer Partei, das ein Bürgergeld statt Hartz IV und eine Kindergrundsicherung zum Schutz vor Kinderarmut vorsieht. Das Konzept der SPD sei eine gute Grundlage für die weiteren Diskussionen mit der Union, sagte Dreyer.