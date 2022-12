Urteil in Karlsruhe Regierung muss bei Geheimdienstfragen aus dem Parlament Auskunft geben

Die Bundesregierung hatte in der Verhandlung im März vorgetragen, maßgeblich sei nicht der isolierte Gehalt einer Information. Es komme auf deren Potenzial als Mosaikstück an - also darauf, ob fremde Dienste sich aus vielen kleinen Informationen ein Gesamtbild zusammensetzen können. Dazu sagte König, die Übernahme dieser Theorie hätte „ein nahezu völliges Leerlaufen des parlamentarischen Fragerechts“ zur Folge. Damit könne jede Auskunft verweigert werden.