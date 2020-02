Karlsruhe-Alarm : Martialisches Faschingskostüm löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe Blöd statt lustig: Wegen seines martialischen Faschingskostüms hat ein 22-Jähriger in Karlsruhe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte unter anderem zwei „Gewehre“ dabei.

Wie die Polizei berichtete, bestieg der mit zwei „Gewehren“ ausgerüstete Mann am Montagmorgen in einer der US-Ermittlungsbehörde FBI nachempfundenen Schutzweste eine Stadtbahn. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 22-Jährigen an einer Haltestelle in der Innenstadt festnahmen.