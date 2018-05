Karlspreis-Verleihung in Aachen an Emmanuel Macron

Der französische Präsident hat die EU-Reform angestoßen. In Aachen wird er am Donnerstag (10. Mai 2018) als mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums ausgezeichnet. Emmanuel Macron kommt schon am Vorabend der Karlspreis-Verleihung nach Aachen - hier unterhält er sich mit Elmar Brok (MdEP).