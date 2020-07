Lobby-Affäre : Guttenberg warb bei Kanzlerin für US-Firma Augustus Intelligence

Berlin Der ehemalige CSU-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg hat sich bei der Bundesregierung für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt. Dir Software-Firma ist auch Mittelpunkt der Lobby-Affäre um Philipp Amthor (CDU).

Mitte 2019 erwähnte Guttenberg die Gründer der Firma in einer E-Mail an das Büro von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Offenbar mit dem Ziel eines Gespräches“, wie aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte der „Spiegel“ am Dienstag darüber berichtet.