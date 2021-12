Vorstellung der SPD-Minister : Warum Scholz zu Recht ein Risiko auf sich nimmt

Meinung Berlin Lange wurde gerätselt, nun ist auch die Liste der SPD-Minister öffentlich. Eine große Überraschung gibt es - warum Olaf Scholz die Liste gut besetzt hat und es trotzdem Risiken gibt.

Olaf Scholz ist ein Coup gelungen. Soviel steht fest. Ob der sich langfristig für ihn auszahlt, wird sich weisen. Kurzfristig ist die Ernennung von Karl Lauterbach ein Bekanntheits-Booster für das Gesundheitsministerium. Der Mediziner ist einer der führenden Köpfe der Corona-Pandemie - seine Expertise ist in nahezu jeder Talkshow zu bewundern.

Genau hier liegt auch die Herausforderung: Karl Lauterbach ist sicher der Richtige, um Corona-Entscheidungen zu treffen und zu erklären - aber er wird seine Worte künftig wägen müssen. Ein Ministerwort in der Pandemie ist etwas grundsätzlich anderes als eine Expertenmeinung bei Twitter. Lauterbach gilt in der SPD nicht zu unrecht als „loose cannon ball“, als unberechenbar - im positiven wie im negativen Sinn. Als Teamspieler hat er sich bislang nicht immer ausgezeichnet - andererseits hat er in der Corona-Politik das Notwendige oft über die Parteiräson gestellt. Das hat ihm viel Respekt eingebracht. Auch duckt er sich nie weg, sondern geht mit Kritik offensiv um. Hätte ihn Scholz nicht nominiert - er wäre immer der Schattenminister gewesen. Auch wenn Lauterbach garantiert nicht sein Favorit war, ist Scholz über seinen Schatten gesprungen. Der SPD-Politiker wird das Vertrauen nun rechtfertigen müssen.