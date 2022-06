Karl Lauterbach in Düsseldorf : „Wir werden im Herbst bessere Impfstoffe haben“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei „Düsseldorf IN – Ärzte im Gespräch. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Im Dezember hatte Karl Lauterbach versprochen, die Pandemie binnen Monaten zu beenden. Nun muss er das Land auf neue Infektionswellen vorbereiten, obwohl die FDP bremst. Beim Ärzte-Talk „Düsseldorf IN“ sagte er, was er vorhat.

Das Geschenk, das Karl Lauterbach zum Start als Bundesgesundheitsminister erhielt, hätte treffender nicht sein können: Einen Nussknacker gab es am 8. Dezember, für die besonders harten Nüsse dieses Ministeriums. Und der Berg der Nüsse, die die Pandemie dem SPD-Politiker beschert, wird nicht kleiner. Im Herbst, womöglich schon im Sommer steht eine neue Corona-Welle an. „Im Herbst spätestens geht es leider nochmals los. Leider wird es auch viele geben, die es zum zweiten Mal trifft“, erklärte Lauterbach unlängst. „Wir müssen auf den Herbst vorbereitet sein“, sagte er am Mittwochabend bei der Veranstaltung „Düsseldorf IN – Ärzte im Gespräch“, zu der die Rheinische Post auf das Areal Böhler eingeladen hatte.

„Auch mich kann es jeden Tag erwischen“, sagte Lauterbach mit Blick auf Annalena Baerbock, die sich gerade infiziert hat. „Sie gehörte immer zum Team Vorsicht im Kabinett, sie trägt keine Schuld.“

INfo Vater und Abgeordneter für Leverkusen Karriere Karl Lauterbach, geboren 1963 in Düren, studierte Medizin in Aachen, Düsseldorf und Texas. Er promovierte in Harvard und ist Professor an der Universität Köln. Familie Lauterbach hat fünf Kinder, vier davon aus seiner Ehe. Politik Seit 2001 ist Lauterbach SPD-Mitglied, seit 2005 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Leverkusen.

Lauterbach begrüßte die Empfehlungen, die der Corona-Expertenrat am Mittwoch vorgelegt hatte. Er kündigte eine neue Impfkampagne für den Herbst an. „Wir werden im Herbst bessere Impfstoffe haben, das sind dann adaptierte Impfstoffe“, sagte Lauterbach. Einen neuen Anlauf zur allgemeinen Impfpflicht will er nicht nehmen. Er geht davon aus, dass Schulen und Kitas im Winter offen bleiben können.

Klar ist: Aus Lauterbachs Ankündigung zur Nussknacker-Übergabe, sein Ministerium werde in den kommenden Monaten die Pandemie beenden, wird nichts. Das Virus lässt nicht locker. Gerade breitet sich die Variante BA.5 in Deutschland aus, die die Sterblichkeit in Portugal bereits erhöht. Nun muss Lauterbach das Land auf neue Corona-Wellen vorbereiten und zeigen, dass er es besser kann als sein Vorgänger Jens Spahn (CDU).

Die Hoffnung war groß, als Lauterbach Minister wurde. Der Sozialdemokrat war der Popstar unter den Pandemie-Bekämpfern und hatte sich als besonnener Mahner einen Namen gemacht. Er kam als Fachmann in die Politik, als Medizin-Professor mit dem Schwerpunkt Epidemiologie; das machte ihn so glaubwürdig. Sein Spruch „Wenn man der Klügste im Raum ist, ist man im falschen Raum“ stand auch für die Demut vor der Wissenschaft und der Natur, die in der Pandemie immer neue Volten schlug.

Doch nach wenigen Monaten in Verantwortung zeigt sich, wie das Amt einen Menschen verändert. Aus dem Mahner wurde der Minister, der viele Kompromisse schloss. Während Ärzte und Länder drängen, die Werkzeuge für Herbst bereitzulegen, tritt der Koalitionspartner FDP auf die Bremse. Die Liberalen haben Lauterbach nicht nur die Einführung der allgemeinen Impfpflicht vermasselt, wofür es gute Gründe gibt. Sie haben Lauterbach auch gezwungen, Basismaßnahmen wie eine Maskenpflicht und 3G-Regeln zu streichen.

Nun hofft Lauterbach, in der Bevölkerung Verbündete gegen die FDP zu finden: „Die Sorgen vor Mutationen sind da. Viele würden strengere Maßnahmen im Herbst, wenn sinnvoll, wohl befürworten. Die Bürger sind vernünftiger als Teile der Politik“, schrieb er gerade bei Twitter.

Zugleich versucht er, aus Spahns Fehlern zu lernen. Er bestellt Impfstoffe wie nie und sichert sich Optionen auf alle an Omikron angepassten Vakzine, die möglicherweise im Herbst kommen sollen. Der Neustart der Impfkampagne soll nicht daran scheitern, dass nicht jeder das Mittel seiner Wahl bekommt. Dass am Ende auch Impfstoff weggeworfen wird, nimmt er in Kauf. „Wir werden für alle Varianten den richtigen Impfstoff haben“, kündigte er unlängst an. „Wenn wir verhindern wollen, dass im Herbst jede Woche mehr als 1000 Menschen an Corona sterben, ist der sicherste Weg eine erfolgreiche Kampagne für die vierte Impfung.“ Die vierte Impfung senke das Risiko gegen schwere Krankheit im Vergleich zur dritten Dosis um weitere 77 Prozent.

Lauterbach hält an der Finanzierung der Impfzentren über den Sommer fest, auch wenn diese teuer und gerade kaum besucht sind. Am Dienstag wurden deutschlandweit gerade mal 30.000 Impfungen gesetzt, darunter keine 1000 Erstimpfungen. Vorgänger Spahn hatte die Zentren im Spätsommer 2021 schließen lassen, um sie wenige Wochen später wieder hektisch öffnen zu müssen, als die erste Omi­kronwelle über Deutschland hereinbrach.

Lauterbach war vor seiner Minister-Zeit ein Meister der Kommunikation. Er schaffte es, komplexe Studien in griffige Twitter-Botschaften oder Talkshow-Sätze zu packen. Er griff Spahn nie unfair an, sondern stand ihm sogar bei öffentlichen Auftritten zur Seite, als der unter Beschuss geratene CDU-Minister die Impfkampagne verteidigte. In Talkshows geht Lauterbach immer noch, er versteht das auch als Mittel, die Bevölkerung aufzuklären. Doch so etwas wie im April soll ihm nie wieder passieren: Da hatte er am Morgen noch einen Vorstoß verteidigt, der die Isolation zur freiwilligen Entscheidung von Infizierten gemacht hätte, um diesen abends bei „Markus Lanz“ wieder zu kassieren.