SPD-Gesundheitsexperte : Lauterbach will Gesundheitsminister werden

Berlin Karl Lauterbach ist dieser Tage ein sehr gefragter Gesprächspartner. Außerdem ist er ein Mann mit Ambitionen. Wie er nun in einem Interview verriet, würde er gerne Gesundheitsminister werden. Er sei „recht zuversichtlich“, dass ihn „diese Aufgabe nicht überfordern würde“.

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach hat Interesse an einem Kabinettsposten in der nächsten Bundesregierung bekundet. "Das Amt des Gesundheitsministers finde ich nach wie vor sehr reizvoll", sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit dem Magazin "Spiegel". Er sei "recht zuversichtlich, dass ihn "diese Aufgabe nicht überfordern würde", fügte der 58-Jährige hinzu.