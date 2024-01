Entlastung für Rettungsstellen So will Lauterbach die Versorgung von Notfall-Patienten besser steuern

Gesundheitsminister Karl Lauterbach stößt eine weitere Reform an: Der SPD-Politiker will künftig die Versorgung von Notfall-Patienten besser steuern und so die Rettungsstellen der Krankenhäuser entlasten. So sollen durch die sogenannte Notfallreform Hilfesuchende mit akuten Beschwerden bereits am Telefon oder vor Ort im Krankenhaus verstärkt in eine nahe Praxis geschickt werden. Viel stärker als bisher sollen Versicherte auch direkt telemedizinisch betreut werden. Insgesamt sei eine „große Reform“ geplant mit „einem unfassbar großen Potenzial, um Geld zu sparen und gleichzeitig die Versorgung zu verbessern“, sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin.