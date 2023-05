Umsturzpläne einer mutmaßlichen Terrorgruppe Prozess wegen geplanter Entführung Lauterbachs gestartet

Vor dem Oberlandesgericht Koblenz (OLG) hat am Mittwoch der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Gruppe „Vereinte Patrioten“ begonnen. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland samt der Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben. Den vier Männern im Alter von 44 bis 56 Jahren sowie einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein und ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet zu haben. Für den ersten Verhandlungstag ist die Anklageverlesung geplant. Das Quintett war im Laufe des vergangenen Jahres festgenommen worden, es sitzt in Untersuchungshaft.