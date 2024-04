Diskussion auf X Modischer Trendsetter? Kanzleramtschef neckt Lauterbach im Netz

Über Mode und Geschmack kann man sich gut streiten - und so kabbelten sich auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt launig am Samstag via Plattform X (vormals Twitter) darüber. Anlass war ein Abgesang auf die Krawatte in der „Süddeutschen Zeitung“ mit der Überschrift „Es geht auch ohne“. Lauterbach kommentierte das mit: „Damit kommt ihr heute? Das wusste ich schon vor 30 Jahren…“