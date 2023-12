Lauterbach und die Ärzte Maximale Konfrontation ist nicht hilfreich

Berlin · Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weist die Forderungen der Ärzteschaft nach mehr Geld zurück. „Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland“, sagt der SPD-Politiker. Aber eine Neiddebatte nützt nun niemandem.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. (Archiv) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Der Posten des Bundesministers für Gesundheit war noch nie einer, mit dem man besonders viele Beliebtheitspunkte in der Bevölkerung sammeln konnte – und erst recht nicht bei den Beschäftigten im Gesundheitssektor. Nun sollte Beliebtheit ja nicht der vordergründige Antrieb von Berufspolitikern sein, sondern der Gestaltungswille und der Anspruch, Dinge besser machen zu wollen zum Wohle der Allgemeinheit. Das deutsche Gesundheitssystem ist jedoch hinreichend komplex. Mit jedem Reformversuch kommen neue Fallstricke hinzu, überbordende Bürokratie und komplizierte Vergütungsstrukturen machen den Akteuren auf allen Ebenen zu schaffen. Das ist alles nicht neu. Doch wie bei einem chronisch kranken Patienten braucht es ab und an den Mut, neue Therapieansätze auszuprobieren. Das ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach zugutezuhalten. Eine von ihm angezettelte Neiddebatte über die Gehälter von Ärzten ist jedoch wenig hilfreich. Zweifelsohne gibt es niedergelassene Fachärzte, die insbesondere über die Behandlung von ausschließlich Privatpatienten extrem hohe Einkommen generieren können. Ihnen das aber persönlich vorzuwerfen, auf internationale Vergleichszahlen zu verweisen und dann die Anliegen vieler Tausend anderer Fachärzte abzuschmettern, führt am Problem vorbei. Lauterbach rennt die Zeit davon. Will er wirklich als Reformminister in die Geschichte eingehen, der dicke Krusten aufgebrochen und im Sinne der Patientinnen und Patienten agiert hat, muss er die Ärztinnen und Ärzte mitnehmen. Das bedeutet natürlich nicht, alle ihre Bedingungen zu erfüllen. Jedoch sollte der Bundesgesundheitsminister lieber häufiger in den Konflikt mit seinen Koalitionspartnern gehen. Auf maximale Konfrontation mit den Ärzten zu setzen, bringt da gar nichts.

