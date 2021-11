Immer mehr Corona-Fälle : Lauterbach rät von Weihnachtsfeiern und Karneval ab

Berlin Der SPD-Gesundheitsexperte fordert mehr 2G-Vorschriften im Alltag und deren strenge Kontrolle. Außerdem sollten Kinder im Unterricht freiwillig Maske tragen. Das Ziel aller Maßnahmen, die er vorschlägt: Die vierte Corona-Welle brechen.

Karl Lauterbach hat die jüngsten Beschlüsse der Gesundheitsminister begrüßt und die Bevölkerung angesichts einer stark beschleunigten Corona-Verbreitung mit mahnenden Worten zu mehr Vorsicht aufgerufen. „Es ist gut, dass die Booster-Impfungen zunächst vor allem für die besonders gefährdeten Gruppen vorgehalten werden. Es braucht aber mehr, um die vierte Welle zu brechen“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte unserer Redaktion. „Diese wird wahrscheinlich die letzte große Welle der Pandemie sein, kann aber noch sehr viele Menschenleben kosten. Daher ist es wichtig, dass die Menschen vorsichtiger werden“, sagte Lauterbach. „Dazu gehört, möglichst auf betriebliche Weihnachtsfeiern in Innenräumen zu verzichten, an Weihnachten in kleineren Gruppen zu feiern und nicht zum Karneval zu gehen“, so der SPD-Politiker.