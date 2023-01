Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) „Veranstalter von Karnevalssitzungen sollten Tests für alle anbieten“

Lauterbach Das ist die Kritik von Lobbyisten, die ich nicht teile. Die Krankenhäuser werden künftig in drei Stufen eingeteilt. In den am stärksten spezialisierten Kliniken der Stufe drei wird es künftig eine auskömmlichere Finanzierung der Versorgung geben, weil sie mehr schwere Krankenfälle zugewiesen bekommen als bisher und ihre hohen Vorhaltekosten besser ausgeglichen werden. Aber auch für die Basis-Versorgung in kleineren, weniger spezialisierten Krankenhäusern der Stufen eins und zwei würde es ja eine volle Aufwandsentschädigung geben. Denn sie bekommen die Vorhaltefinanzierung von 40 bis 60 Prozent. Sie können dann überleben, ohne komplizierte Eingriffe machen zu müssen. Ohne die Reform gäbe es ein ungeordnetes Krankenhaussterben.