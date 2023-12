Streik in Arztpraxen Lauterbach hält Ärzte-Forderung nach mehr Geld für unbegründet

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt kein Verständnis für Forderungen der niedergelassenen Ärzte nach mehr Geld. „Die Forderung nach mehr Geld halte ich nicht für begründet“, sagte er in der ZDF-Sendung „heute journal update“ in der Nacht zum Donnerstag. „Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Die Spielräume für Honorarzuwächse, die sehe ich nicht.“ Er verstehe nicht, weshalb gestreikt werde. Es gebe eine „riesige Krankheitswelle“ in der Bevölkerung. „Die Forderungen der Ärzte nach mehr Geld sind auch bekannt. Der Streik bringt überhaupt nichts nach vorne.“