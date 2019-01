Eigenständige Berufsvertretung: Laumann: Pflege auf Augenhöhe mit Ärzten

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will, dass die Pflegebranche ihre Interessen stärker selbst vertritt Foto: Caroline Seidel, dpa

Berlin NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert, das Pflegekräfte künftig ihre Interessen gleichberechtigt neben Ärzten, Kliniken und Krankenkassen vertreten können.

Seit einigen Jahren gibt es eine Debatte um eine eigenständige Berufsvertretung der Pflege, die stärker die Interessen der Branche vertreten und die Berufsgruppe mit einer Stimme ihren politischen Forderungen erheben lassen. Solche Pflegekammern, die mit den Ärztekammern vergleichbar sind, gibt es bereits in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. In NRW soll nun eine solche Kammer für die rund 200.000 Pflegekräfte im Land gegründet werden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich auch für eine entsprechende Kammer auf Bundesebene aus. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, wirbt seit Jahren für eigenständige Pflegekammern in Bund und Ländern.