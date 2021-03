Notfall-Landung in Irland : CDU-Abgeordnete Strenz stirbt auf Flug von Kuba nach Deutschland

Notfall-Landung in Irland

Berlin Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz ist tot. Sie starb im Flugzeug auf dem Rückweg von der Karibikinsel Kuba nach Deutschland. Die Hintergründe sind noch unklar.

Den Tod von Strenz bestätigte am späten Sonntagabend der Sprecher der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, Eckhardt Rehberg. Die Bundestagsabgeordnete habe sich zusammen mit ihrem Mann auf dem Rückflug von Kuba nach Deutschland befunden und sei während des Fluges kollabiert. Trotz einer Notfalllandung in Irland habe man der 53-Jährigen nicht mehr helfen können. Rehberg zeigte sich tief betroffen. Er gilt als politischer Wegbereiter und Wegbegleiter von Strenz. Unklar war zunächst, warum sich Strenz in Kuba aufgehalten hatte und woran sie starb.