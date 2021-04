Kanzlerkandidaten der Union : Söder in neuer Umfrage weiter deutlich vor Laschet

Söder in neuer Umfrage weiter deutlich vor Laschet

Markus Söder (CSU) am Tag vor der Umfrage im bayerischen Landtag Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Derzeit halten 44 Prozent der Deutschen CSU-Chef Markus Söder für den besseren Kanzlerkandidaten - so das Ergebnis einer weiteren Umfrage. Einflussreiche CDU-Politiker sprechen sich aber nach wie vor für Armin Laschet aus.

In der zentralen Entscheidungsphase für einen Kostenpflichtiger Inhalt Kanzlerkandidaten der Union stützt eine neue Umfrage CSU-Chef Markus Söder im Rennen gegen den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Derzeit halten 44 Prozent der Bundesbürger und 72 Prozent der Unions-Anhänger den bayerischen Ministerpräsidenten für den geeigneteren Kandidaten, um die Unionsparteien in die Bundestagswahl zu führen. Das ergab der von infratest dimap erhobene Deutschlandtrend des ARD-„Morgenmagazins“ .

Allerdings haben diverse Führungsgrößen der Union bereits gesagt, dass auf Umfragen allein - zumal so lange vor der Wahl - kein Verlass sei. Am Abend stellten sich mehrere CDU-Spitzenpolitiker hinter Laschet. So forderte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther Söder zum Rückzug auf. Dem „Spiegel“ sagte er, ein „ängstlicher Blick auf aktuelle Umfragewerte“ sei für eine Entscheidung von dieser Tragweite nicht ausreichend.