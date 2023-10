Landesparteitag der NRW-CDU Kleine Spitzen zwischen Merz und Wüst

Die Spannung zwischen Wüst und Merz hatte sich in den Sommermonaten entladen. Wüst hatte in einem Interview mit unserer Redaktion Ambitionen durchscheinen lassen und den Anspruch zementiert, dass auch die Ministerpräsidenten ein gehöriges Wort bei der Kanzlerkandidatur der Union mitreden wollen. Flankiert wurde das zusätzlich durch einen Gastbeitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Merz reagierte damals äußerst verschnupft und sagte dem ZDF, es sei zu früh für Personalien. Es herrsche eine "große Verunsicherung" in ganz Deutschland, "übrigens auch in Nordrhein-Westfalen". Dort sei die AfD laut Umfragen gegenwärtig fast so stark wie bundesweit. Die Unzufriedenheit mit den Landesregierungen, also auch der von Wüst, sei fast so groß wie die mit der Bundesregierung.