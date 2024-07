Vizekanzler reist durch Deutschland Bei Habecks Sommertour reist die K-Frage ständig mit

In solchen Momenten wird deutlich, dass Habeck sich bereits für den Bundestagswahlkampf warmläuft. Nun ist es nicht das erste Mal, dass Habeck eine Geschichte des Gelingens erzählt, allem verbreiteten Pessimismus zum Trotz. Doch sein Anliegen, Zuversicht in der Gesellschaft zu verbreiten, gewinnt an politischer Bedeutung, je näher das Bundestagswahljahr rückt. Schließlich wird Habeck Kanzlerkandidat der Grünen werden, so sie denn einen aufstellen werden. Habeck selbst hält sich dazu noch bedeckt.