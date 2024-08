Kanzlerkandidatur der Union Auf CDU-Chef Merz wartet der Monat der Wahrheit

Die gibt es in den eigenen Reihen, wenn auch nur selten vernehmbar. Die meisten „Merkelianer“ treten jedoch nicht mehr an bei der nächsten Bundestagswahl. Merz ist es gelungen, die Reihen zu schließen, zumindest in der Fraktion. Auf die CDU-Landesverbände hat er indes wenig Zugriff, was auch an den starken Ministerpräsidenten liegt. Dass sein Einfluss in die Gliederungen gering ist, hat sich zuletzt bei so manchem Vorgehen der Länder im Bundesrat gezeigt. Rückendeckung herzustellen und zu erhalten, gehört mit zu seinen wichtigsten Aufgaben. Und dann stellt sich noch die heikle Frage, mit wem Merz personell eine mögliche Kandidatur flankieren will. Mit einem Kompetenzteam?