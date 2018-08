Berlin Kanzlerin Merkel ist aus dem Urlaub zurück und bespielt die internationale Bühne

Mit der Flüchtlingskrise, mit wechselnden Regierungen in den USA und in vielen europäischen Ländern sank Merkels Stern international. Die schwierige Regierungsbildung und der Streit mit der CSU kosteten sie im In- und Ausland viel Reputation.

Nun aber schickt sich die Kanzlerin an, aus diesem Loch herauszukrabbeln. Sie trifft sich mit ihren verbleibenden Freunden in Europa - wie am Wochenende mit dem spanischen Regierungsechef Pedro Sanchez. Frankreich und Spanien sind für Merkel die entscheidenden Verbündeten, um dem wachsenden Rechtspopulismus in Europa eine Alternative entgegenzusetzen. Zugleich pflegt sie die kleinen Länder. Gestern empfing sie den Regierungschef von Bosnien-Herzegowina, dessen Land zur neuen Fluchtroute in Europa geworden ist. Für die Kanzlerin besteht die Herausforderung darin, dass ihre internationale Politik nicht nur als Schadensbegrenzung in der Flüchtlingspolitik wahrgenommen wird. Sie muss dringend wieder eigene Akzente für Deutschland setzen. Sonst geht die Rechnung nicht auf, mit internationalen Erfolgen auch in Deutschland wieder zu punkten.