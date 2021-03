Kanzlerin bei „Anne Will“ : Ramelow kritisiert Merkels "Tonart" gegenüber den Ländern

Erfurt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat den Auftritt der Kanzlerin bei Anne Will kritisiert. Er sei es „wirklich leid“, sich anhören zu müssen, was man hätte tun müssen. Außerdem ärgere er sich ein bisschen über die „Tonart“.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den Ton von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegenüber den Ländern kritisiert. Er sei es "wirklich leid, mir anhören zu müssen, was man hätte tun müssen, aber selbst tatsächlich nichts getan hat", sagte Ramelow am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Er reagierte damit auf Äußerungen Merkels in der ARD-Sendung "Anne Will", in der sie die Verantwortung für das Scheitern einer gemeinsamen Corona-Politik im Wesentlichen den Bundesländern zugeschoben hatte. "Ich fordere schon seit langem einen Stufenplan und einheitliche Regeln für ganz Deutschland", sagte Ramelow. Er unterstütze die Kanzlerin in diesem Ansinnen. "Ich bin nur irritiert, dass sie das jetzt als Drohkulisse aufbaut", fügte der Linkspolitiker hinzu. Er ärgere sich "ein bisschen über die Tonart".