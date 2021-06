G7-Treffen in Cornwall : Alles auf Anfang - Merkels Neustart bei den G7

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels mit ihren außenpolitischen Beratern. Foto: dpa/Guido Bergmann

Berlin/Carbis Bay Viel Harmonie, kaum Streit: Die G7 der westlichen Wirtschaftsmächte präsentiert sich beim Gipfel in Cornwall wie neugeboren, nachdem sie in der Ära Donald Trumps kurz vor der Spaltung stand. Was die konkreten Gipfelbeschlüsse wert sind, wird sich zeigen. Kanzlerin Angela Merkel ist optimistisch.