Kanzlerin Angela Merkel (CDU) begründet ihren Verzicht auf den Parteivorsitz

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet beurteilt Merkels Entscheidung, nicht erneut für das Amt der CDU-Parteichefin zu kandidieren, als „bemerkenswert“. „Es waren 18 erfolgreiche Jahre, in denen sie als Bundeskanzlerin die Partei in die Regierung geführt hat“, sagt der CDU-Vize. Doch jetzt komme es darauf an, dass die große Koalition wieder bessere Arbeit leiste. Und was ist mit Laschet? Als Vorsitzender des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands gilt er als Kandidat für das Amt des Parteivorsitzenden. Dazu äußerte sich Laschet aber zunächst nicht.