Kanzlergespräch in Dresden Olaf Scholz bleibt sich selbst treu

Ob es das ist, was der Fragesteller hören wollte, bleibt offen. Insgesamt aber läuft der Abend in Dresden friedlich und sachlich ab. 150 Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, um mit dem Kanzler zu diskutieren. Es geht um Wohnungen, Bildung, Fachkräftemangel, Steuerentlastungen, Rente – eben alles, was Menschen in ihrem Alltag unter den Nägeln brennt. Bei diesen Kanzlergesprächen will Scholz erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt und welche Erwartungen an die Politik sie haben. Es ist der erste Bürgerdialog des Bundeskanzlers in diesem Jahr, der zwölfte insgesamt.