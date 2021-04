In der K-Frage : Ministerpräsident Haseloff rückt von Laschet ab

In der K-Frage

Ministerpräsident Reiner Haseloff betonte die Bedeutung des Kanzlerkandidaten auch für die anstehenden Wahlen in seinem Bundesland. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Berlin Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat sich im Unions-Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder dafür ausgesprochen, die Popularitätswerte entscheiden zu lassen. Die sprechen aktuell für den CSU-Chef.

In den Umfragen liegt CSU-Chef Söder derzeit weit vor Laschet – sowohl unter Unionsanhängern als auch unter den Befragten insgesamt. Söder selbst wirbt mit dem Argument seiner starken Umfragewerte für seine Benennung als Kanzlerkandidat von CDU und CSU . Laschets Argument hingegen lautet, Umfragen seien kurzlebig – die Kandidatenfrage müsse auch anhand anderer Kriterien entschieden werden.

Haseloff betonte im „Spiegel“ die Bedeutung des Kanzlerkandidaten auch für die anstehenden Wahlen in seinem Bundesland. In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt. Es gehe hier „nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften“, sagte Haseloff, sondern um Zugkraft bei den Wählern.