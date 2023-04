“Waffenlieferungen nicht zu spät“ Kanzleramt widerspricht Vizekanzler Habeck in aller Deutlichkeit

Habeck hatte bereits im Mai 2021 lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine bei einem Besuch in Kiew die Lieferung von „Defensivwaffen“ in die Ukraine gefordert. Deutschland sei damals „nicht in der Lage oder nicht willens“ gewesen, dies zu tun, hatte der Grünen-Politiker am Montag in dem Gespräch mit Selenskyj während seines Ukraine-Besuchs auf Englisch gesagt. „Es hat zu lange gedauert und es war zu spät. Ich weiß das. Ich denke, nicht alle deutschen Politiker würden dasselbe sagen. Aber ich bin tief beschämt.“