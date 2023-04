Ungewöhnliche Stellenzeige Kanzleramt sucht Gärtner – „Ansprüche weit über das übliche Maß hinaus“

Dazu gehört es, den Zier- und Gebrauchsrasen zu mähen. „Die minimale Wuchshöhe von fünf Zentimeter ist in allen Bereichen (auch an den Übergängen zu Wegen und Beeten) zwingend einzuhalten“, heißt es in der Ausschreibung. Und auch der Rasenschnitt selbst ist genau vorgegeben, ebenso die Erneuerung der Grünflächen am Amtssitz des Kanzlers: „Die Mahd erfolgt in der Wachstumsperiode wöchentlich bzw. im Außenbereich 14-tägig.“ Vor dem Vertikutieren sei der Rasen auf eine einheitliche Höhe von drei Zentimeter zu mähen. Die Eindringtiefe der Messer in die Rasentragschicht dürfe maximal 0,2 Zentimeter betragen. Beim Heckenschnitt muss die „strenge geometrische Form“ eingehalten werden, wobei zwecks Erreichen einer „akkuraten Form“ die „Verwendung einer Peilschnur“ verpflichtend sei. Bei alldem achtet das Kanzleramt auf nachhaltige Wassernutzung: „Für die Gartenbewässerung wird ausschließlich in Zisternen gesammeltes Regenwasser verwendet“, heißt es in den Unterlagen. Für die meisten Arbeiten schreibt das Kanzleramt die Nutzung von Elektrogeräten vor, sie dürfen höchstens 98 Dezibel laut sein. Pflanzenschutzmittel sind grundsätzlich untersagt.