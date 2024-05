Europawahl am 9. Juni Warum Scholz im Wahlkampf Risiken eingeht

Just am Samstagnachmittag treffen sich europäische Sozialdemokraten, um eine „Berliner Demokratie-Erklärung“ zu unterzeichnen. Darin warnen sie die Konservativen davor, nach der Europawahl Bündnisse mit Rechtsaußen-Parteien einzugehen. „Im Europäischen Parlament kann es mit rechtsextremen Parteien keine Koalition geben – nicht ein bisschen, nicht irgendwie, sondern gar nicht“, betont Scholz. „Es ist notwendig, dass man sich nicht jede Option offen hält.“ Die Aufforderung zielt vor allem auf die europäischen Christdemokraten (EVP), zu der auch CDU und CSU gehören. Deren Spitzenkandidatin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, schloss jüngst nicht aus, sich auch mit den Stimmen der extremen Rechten im Parlament wiederwählen zu lassen. Es ist eine Vorlage nach Maß für den Wahlkämpfer Scholz. Denn der Kanzler ist in diesen Tagen auch in Sachen Europawahl unterwegs.